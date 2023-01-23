Mauro Icardi'nin vurduğu gol oluyor!

Galatasaray yoluna doludizgin devam ederken Mauro Icardi de golleri ile takımını sırtlıyor.



Sezon başında zorlu bir transfer sürecinin ardından takıma katılan ve ilk 90 dakikasını 15 Ekim'deki Konya maçında oynayabilen Arjantinli, performansı ile övgülerin de odağında.



Toplamda 22 şut çeken Icardi, 15 isabet sağlarken 6'sını da ağlarla buluşturdu. Bunun yanı sıra 4 asist ile takım arkadaşlarını da besleyen Tangocu, ligde maç başına 2.2 şut çekip bunların 1.7'sinde isabet sağladı.



ICARDI'YE ÖZEL İZİN



Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, önceki gün rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına bir gün izin verdi.



Salı günü Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılarda Icardi'ye ekstra bir gün izin verildi. Arjantinli yıldız, Antalyaspor maçı biter bitmez soluğu özel uçakta aldı ve yurt dışına iki günlük tatile gitti.





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