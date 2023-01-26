Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanan Galatasaray, PSG'nin karşısına eli güçlü çıkmaya çalışıyor.



Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü için bir bütçe hazırladı. Bu bütçe ile Icardi için PSG'nin kapısı çalınacak.



Resmen istenecek. Ancak Fransızların 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği yönündeki haberler keyifleri kaçırırken yıldız oyuncunun devreye girmesi yönetimi rahatlattı.



Icardi, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'la yaptığı görüşmede, "Taraftarları, İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyorum. PSG'nin beni Galatasaray'a vermesi için baskı yapacağım" diye konuştu.



Galatasaray böylece eli güçlü bir şekilde PSG'nin karşısına geçecek.





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