Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Hatayspor maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Mauro Icardi'den flaş paylaşım!
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07 Ağustos 2024 20:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Hatayspor maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı, yaptığı açıklamada, "Süper Lig başlamak üzere. Geçen yıl 25 golle Gol Kralı olma onurunu yaşadım. Bu yıl yine takıma yardımcı olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Hatayspor ile 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da karşı karşıya gelecek.


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