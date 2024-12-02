Mauro Icardi, ameliyat oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığı sonrası Arjantin'de ameliyat oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Mauro Icardi, ameliyat oldu
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02 Aralık 2024 17:39
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığı sonrası Arjantin'de ameliyat oldu.

Başarılı bir operasyon geçiren Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim."

Mauro Icardi'nin iyileşme sürecinin 2025-26 sezonu öncesinde tamamlanması ve bu sezonu kaçırması bekleniyor.

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