Mauricio Pochettino: 'Futbol beni yönlendirecek'

Tottenham'daki kariyerini sonlandırdıktan sonra geleceği belirsizliğini koruyan Mauricio Pochettino, henüz netleşen bir şey olmadığını söyledi.



48 yaşındaki teknik adam, "Gelecek sezon hangi takımda olacağım? Bu 1 milyon dolarlık soru. Ben de yardımcılarıma her gün soruyorum; 'Ne zaman döneceğiz, hangi takıma gideceğiz?" dedi.



"FUTBOL BENİ YÖNLENDİRECEK"



Futbolun kendisini yönlendireceğini belirten Arjantinli hoca, "16-17 yaşındaydım, Jorge Griffa bana, 'Mauricio, futbol seni nereye götürmek isterse oraya götürecek, senin isteğinle olmayacak. Futbolun vereceği karara hazırlıklı olmaya çalış' dedi. En önemli şey hazır olmak ve futbolun beni yönlendirmesini beklemek." ifadelerini kullandı.



48 yaşındaki teknik adam, Tottenham ile başarılı geçen 5 senede Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ulaşmıştı.



