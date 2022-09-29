Matuidi: "Mbappe, Messi ve Ronaldo'nun varisi"

Kariyerine Inter Miami'de devam eden Blaise Matuidi, eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin, Messi ve Ronaldo'nun varisi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Matuidi: 'Mbappe, Messi ve Ronaldo'nun varisi'
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29 Eylül 2022 15:43
Inter Miami forması giyen Blaise Matuidi, Paris Saint-Germain'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Matuidi, "Mbappe, Ballon d'Or için adaylardan biri, bu yüzden kazanma şansı var. Genç yaşına rağmen, mükemmel bir futbolcu olduğunu gösterdi. Futbolu etkileyici" dedi.

Fransız futbolcu ayrıca, "Mbappe, bu yıl ya da gelecek yıl Ballon d'Or'u kazanmak için her şeye sahip. Bence Mbappe, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun varisi" ifadelerini kullandı.

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