Mateos: 'Skor bizi tatmin etmedi'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, skor ve oynanan futbolun kendilerini tatmin etmediğini söyledi.Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün ne performanstan ne de sonuçtan memnun olduğunu söyledi.Önceki maçlarda her ne kadar sonuç alamasalar da sahada oynanan futboldan memnun olduklarını vurgulayan Mateos, "Fakat bugün ne skor ne de oynanan futbol bizi tatmin etmedi. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü 3 maçını kaybeden bir rakip vardı. Bugün sahada maçı kazanmanın anahtar işlevi, ne teknik ne de taktikten geçiyordu. Mental olarak futbolcuların sahada güçlü olmaları lazımdı." dedi.Rakip takımı analiz ettiklerinde her ne kadar 3 maçı kaybetmiş olsa da buraya futbolun doğrularını yaparak geldiklerini dile getiren Mateos, "Önde agresif basıyorlardı. Rakibe boşluk vermiyorlardı. Maçın zor olacağını arkadaşlarımıza anlatmıştık. Yapacak bir şey yok. Bazen bu tarz sonuçları alabiliyorsunuz. Bu maçı analiz edeceğiz doğruları cebimize koyacağız ve önümüzdeki maça bakacağız." diye konuştu.