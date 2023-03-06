Matej Hanousek, Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır." denildi.



Bonservisi Sparta Prag'da bulunan Hanousek, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK takımında kiralık olarak forma giyiyordu.



Hanousek, bu sezon Gaziantep FK ile 20 lig maçına çıktı.





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