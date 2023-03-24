'Mata'matik tutmadı!

Transferin son günü bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray'a gelen Juan Mata, 1+1 yıllık imza atmıştı.



İspanyol oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için en az 20 maçta 45'er dakika süre alması gerekiyordu. 34 yaşındaki yıldız, son Konya deplasmanında 80. dakikada oyuna girince Galatasaray'da devam etme olasılığı kalmadı.



Sarı-kırmızılı takımın Türkiye Kupası'nda finali görmesi halinde önünde maksimum 14 resmi maç kaldı. Sadece 5 maçta 45 dakika kriterini karşılayan Juan Mata'nın 20 maç sayısına ulaşamayacağı için sezon sonunda ayrılması kesinlik kazandı.



Dries Mertens'in dönüşü ve Nicolo Zaniolo'nun hazır hale gelmesiyle deneyimli oyuncunun forma şansı iyice azaldı.



