Marvin Bagley III, Kings için "dokunulmaz değil"

Sacramento Kings pivotu Marvin Bagley III, The Athletic'ten Sam Amick ve Jason Jones'a göre, son takas tarihinden önce Kings'den gönderilebilir.



Genç forvet, Kings'in 2018 NBA Draftı'nda kendisini 2'nci sırada seçmesinin ardından, ilk iki NBA sezonunda sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçırmıştı.



Rakip yöneticiler, Bagley III'nin takas görüşmelerinde tartışmaya açık olduğunu söylese de, son iki sezondaki sıkıntıları nedeniyle kendisine olan ilgi yaygın olarak asgari düzeyde görülüyor.



Bu, Bagley'nin Sacramento'dan ayrılacağı anlamına gelmese de, rapora göre, muhtemel takas görüşmelerinde dokunulmaz olmadığını gösteriyor.



Aynı rapora göre, Kings'in forvet oyuncusu Nemanja Bjelica da hala takas bloğunda ve 25 Mart olan son takas tarihinden önce bir takıma gönderilebilecek isimler arasında yer alıyor.



