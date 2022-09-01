Martin Braithwaite'ın yeni adresi Espanyol

Espanyol, Barcelona ile sözleşmesini fesheden Martin Braithwaite'ın transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Martin Braithwaite'ın yeni adresi Espanyol
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01 Eylül 2022 23:11
Barcelona ile sözleşmesini fesheden Martin Braithwaite'ın yeni adresi Espanyol oldu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Danimarkalı futbolcunun, cuma günü yeni takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi.



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