Barcelona ile sözleşmesini fesheden Martin Braithwaite'ın yeni adresi Espanyol oldu.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Danimarkalı futbolcunun, cuma günü yeni takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Danimarkalı futbolcunun, cuma günü yeni takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi.
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