Marsilya'nın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden fMarsilya'da teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran Roberto De Zerbi'yle prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.



Yapılan açıklamada; De Zerbi'nin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atmak için Marsilya'ya gideceği ifade edildi.



De Zerbi'nin yönetiminde Brighton geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de 48 puanla 11. sırada tamamladı.





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