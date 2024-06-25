Marsilya'nın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden fMarsilya'da teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran Roberto De Zerbi'yle prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada; De Zerbi'nin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atmak için Marsilya'ya gideceği ifade edildi.
De Zerbi'nin yönetiminde Brighton geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de 48 puanla 11. sırada tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran Roberto De Zerbi'yle prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada; De Zerbi'nin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atmak için Marsilya'ya gideceği ifade edildi.
De Zerbi'nin yönetiminde Brighton geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de 48 puanla 11. sırada tamamladı.
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