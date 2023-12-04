Marsilya, 4 maçlık kötü seriyi noktaladı

Ligue 1'in 14. haftasında Marsilya evinde Rennes'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marsilya, 4 maçlık kötü seriyi noktaladı
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04 Aralık 2023 00:43
Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Gennaro Gattuso'nun ekibi Marsilya ile Julien Stephan'ın yönetimindeki Rennes karşı karşıya geldi.

Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Marsilya 2-0 kazanırken goller; 8. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang ve 65. dakikada Azzeddin Ounahi'den geldi.

Öte yandan iki takımında 10 kişi kaldığı mücadelede Rennes'de 61. dakikada Christopher Wooh, Marsilya'da ise Iliman Ndiaye 68. dakikada kırmızı kart gördü.

Rennes'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 79. dakikasında Martin Terrier'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 4 maç aranın ardından 3 puanla tanışan Marsilya puanını 17'ye yükseltirken, Rennes 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Marsilya evinde Lyon'u konuk ederken, Rennes sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

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