14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 2. Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları, 68 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Zorlu parkurda çeşitli yaş gruplarında yarışan sporcular madalya için pedal çevirdi.

Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.
 
Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi, Kent Politikaları Derneği ve Marmaris AKUT ekiplerinin destek verdiği, Velomaris Bisiklet ana sponsorluğunda Marmaris Bisiklet Derneğince düzenlenen yarışlar sona erdi.
 
Adaköy Mahallesi Adaağzı mevkisindeki 3,2 kilometrelik zorlu dağ parkurunda Türkiye'nin çeşitli illerinden 68 sporcu, pedal çevirdi.
 
Organizasyonda 12-13 yaş erkeklerde Murat Demirel, 12-13 yaş kızlarda Meryem Begsoy, 14-15 yaş erkeklerde Emir Toğuç, 16-17 yaş erkeklerde Arca Koyuncu, 18-25 yaş erkeklerde Serdar Kara birinci oldu.
 
"Annemle Pedallıyorum" kategorisinde Sultan Topçu/Hasan Ömer Topçu, "Babamla Pedallıyorum" kategorisinde ise Tolga Gök/Karya Gök birincilik elde etti.
 
Dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
