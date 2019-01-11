Marko Arnautovic'in gönlü Çin'de!

Bir Çin Süper Lig kulübünün'a 39 milyon euroluk teklif yaptığı golcü oyuncuiçin 'veda' gibi açıklama geldi.Marko Arnautovic'in menajerliğini yapan kardeşi Danijel Arnautovic, gelen teklifin çok iyi olduğunu ve Arnautovic'in Çin'e gitmek istediğini dile getirdi.İngiliz basınında Çin'den gelen teklifi değerlendiren Danijel Arnautovic,ifadelerini kullandı.İsmi açıklanmayan bir Çin ekibi golcü oyuncu için 39 milyon euroluk bir teklifte bulundu. West Ham, Avusturyalı golcü oyuncuyu 2017'de 22 milyon euroya transfer etmişti.