Marko Arnautovic'in gönlü Çin'de!

Bir Çin Süper Lig kulübünün West Ham United'a 39 milyon euroluk teklif yaptığı golcü oyuncu Marko Arnautovic için 'veda' gibi açıklama geldi.
Marko Arnautovic'in menajerliğini yapan kardeşi Danijel Arnautovic, gelen teklifin çok iyi olduğunu ve Arnautovic'in Çin'e gitmek istediğini dile getirdi.
İngiliz basınında Çin'den gelen teklifi değerlendiren Danijel Arnautovic, ''West Ham, Marko'yu çerez parasına almıştı. Şu anki piyasaya göre hiçbir şey... Geçen sezonda da takımda kalmayı kabul etti ve takımı ligde tuttu. Şimdi ise West Ham'A fantastik bir teklif geldi. Ödediklerini neredeyse iki katını önerdiler. Marko da bu teklifi değerlendirmek, yeni bir maceraya atılmak istiyor'' ifadelerini kullandı.
İsmi açıklanmayan bir Çin ekibi golcü oyuncu için 39 milyon euroluk bir teklifte bulundu. West Ham, Avusturyalı golcü oyuncuyu 2017'de 22 milyon euroya transfer etmişti.
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Marko Arnautovic'in menajerliğini yapan kardeşi Danijel Arnautovic, gelen teklifin çok iyi olduğunu ve Arnautovic'in Çin'e gitmek istediğini dile getirdi.
İngiliz basınında Çin'den gelen teklifi değerlendiren Danijel Arnautovic, ''West Ham, Marko'yu çerez parasına almıştı. Şu anki piyasaya göre hiçbir şey... Geçen sezonda da takımda kalmayı kabul etti ve takımı ligde tuttu. Şimdi ise West Ham'A fantastik bir teklif geldi. Ödediklerini neredeyse iki katını önerdiler. Marko da bu teklifi değerlendirmek, yeni bir maceraya atılmak istiyor'' ifadelerini kullandı.
İsmi açıklanmayan bir Çin ekibi golcü oyuncu için 39 milyon euroluk bir teklifte bulundu. West Ham, Avusturyalı golcü oyuncuyu 2017'de 22 milyon euroya transfer etmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın