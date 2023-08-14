Marko Arnautovic, Inter'e geri dönüyor

Avrupa Transfer Haberleri: Inter, bir dönem kadrosunda bulundurduğu Bologna forması giyen Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Marko Arnautovic, Inter'e geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2023 20:17
Son güncelleme 14 Ağustos 2023 20:19
Edin Dzeko ve Romelu Lukaku ile yollarını ayıran Inter, Marcus Thuram transferinden sonra yeni bir santrfor transferine daha hazırlanıyor. 

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Inter, bir dönem kadrosunda bulundurduğu 34 yaşındaki Avusturyalı santrfor Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak üzere. 

Inter'in tecrübeli oyuncu için kulübü Bologna ile 10 milyon euro bonservis karşılığında anlaştığı belirtildi. 

Arnautovic'in Çarşamba günü Milano'ya gelip sağlık kontrollerinden geçmesi planlandığı belirtilirken, Inter ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. 

3 MAÇA ÇIKTI 

2010 yılında Inter forması giyen Arnautovic mavi-siyahlı formayla 3 karşılaşmaya çıkmıştı.

SEZON RAKAMLARI 

Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Arnautovic 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery