Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'la anlaştı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik adam belli oldu.



Yeni Malatyaspor, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile her konuda anlaşamaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 50 yaşındaki teknik adam, bu akşam İstanbul'a gelecek ve daha sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.



Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Sumudica, son olarak Romanya'da CFR Cluj'de görev yaptı.



