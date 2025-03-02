Mario Lemina: "Kendimizi sorgulamamız lazım!"

Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina, Kasımpaşa ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mario Lemina: 'Kendimizi sorgulamamız lazım!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2025 18:26
Galatasaraylı Mario Lemina, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Lemina,"Bu maçta eksik olan şey tazelikti. Kendimizi de sorgulamamız lazım. Antrenmanlarda daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki maça bir haftamız var, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve ona göre çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gabonlu yıldız orta saha, oyundan çıkmasıyla ilgili olarak, "Sakatlığım yok ama yoğun bir süreç geçirdim. Öncesinde 6 hafta oynamadım. Fenerbahçe maçı da yoğun geçti, elimden geleni yapıyorum. İyi şekilde de dinlenmem gerekiyor. Alanyaspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery