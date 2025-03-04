Mario Lemina'dan olumlu etki

5 yıl sonra döndüğü Galatasaray'da 3 maça çıkıp 200 dakika sahada kalan Mario Lemina, 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mario Lemina'dan olumlu etki
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04 Mart 2025 10:38
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki en başarılı transferi Mario Lemina oldu.

Orta alana önemli bir hareket getiren 31 yaşındaki futbolcu transfer olduktan sonra oynadığı üç karşılaşmada takım için ne kadar önemli bir isim olduğunu gösterdi.

İlk olarak Çaykur Rizespor deplasmanında son 30 dakikada oyuna giren Mario Lemina, Osimhen'in attığı galibiyet golünde asisti yaparken, 0-0 sona eren F.Bahçe maçında da orta alandaki hamleleri ile sahanın en iyileri kürsüsündeki yerini aldı.

Kasımpaşa karşısında da ilk gol sevincini yaşayan Gabonlu oyuncu, forma giydiği kısa süre içerisinde iki skor katkısı üretmeyi başardı. Üstelik rakip kaleye en uzak mevkilerden birisi olan 6 numarada görev yapan Lemina, G.Saray'a önemli bir güç kattı.

Lemina'nın gelişinin ardından Torreira da zaman zaman hücuma katkı vermeye başlarken, Gabriel Sara ise Dries Mertens'in pozisyonuna geçerek Victor Osimhen'e bir adım daha yaklaştı.

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