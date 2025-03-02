Mario Lemina'dan Mourinho sorusuna cevap!

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, kupada Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından Beyaz TV'ye konuştu.
Lemina'nın röportajı cumartesi gecesi yayınlanan programda verildi ve Gabonlu orta saha oyuncusu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için gelen soruya cevap verdi.
Lemina, "Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?" sorusunun ardından, "Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa o karakteri (Mourinho'nun) biliyor. Benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz." yanıtını verdi.
Ligde Kasımpaşa ile oynayacakları maç için görüşü sorulan Lemina, "Şimdi kazanmamız ve gol atmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.
Lemina'nın röportajı cumartesi gecesi yayınlanan programda verildi ve Gabonlu orta saha oyuncusu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için gelen soruya cevap verdi.
Lemina, "Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?" sorusunun ardından, "Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa o karakteri (Mourinho'nun) biliyor. Benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz." yanıtını verdi.
Ligde Kasımpaşa ile oynayacakları maç için görüşü sorulan Lemina, "Şimdi kazanmamız ve gol atmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.