Mario Balotelli'ye milli ara ilaç gibi geldi

Transferin son gününde geri döndüğü Adana Demirspor'daki ilk maçında 2 gol atan, ancak ağrıları nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde sonradan oyuna giren Mario Balotelli'ye milli ara ilaç gibi geldi. İtalyan yıldız, Karagümrük deplasmanında 11'e dönecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mario Balotelli'ye milli ara ilaç gibi geldi
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13 Ekim 2023 13:40
Adana Demirspor'da bir önceki sezona damgasını vuran ve 33 maçta attığı 19 golle fark yaratan Mario Balotelli, geçtiğimiz yıl gittiği Sion'da aradığını bulamadı.

İtalyan yıldız, transferin son gününde geri döndüğü Mavi Şimşekler'de bıraktığı yerden devam ediyor. İlk maçına Alanyaspor karşısında çıkan ve 2 gol atan 33 yaşındaki forvet, fiziksel açıdan tam hazır olmadığı için ağrı problemi yaşamış, Trabzonspor mücadelesine yedek başlamıştı.

MİLLİ ARA İLAÇ GİBİ GELDİ

1-0 kazandıkları karşılaşmanın son yarım saatinde forma giyebilen Balotelli'ye Milli ara ilaç gibi geldi. Hem ağrıları tamamen geçen hem de kondisyon olarak daha iyi duruma gelen Balotelli, ligin 9. haftasındaki Karagümrük deplasmanını iple çekiyor. Balotelli'nin bu maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. 

 
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