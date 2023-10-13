Mario Balotelli'ye milli ara ilaç gibi geldi

Adana Demirspor'da bir önceki sezona damgasını vuran ve 33 maçta attığı 19 golle fark yaratan Mario Balotelli, geçtiğimiz yıl gittiği Sion'da aradığını bulamadı.İtalyan yıldız, transferin son gününde geri döndüğü Mavi Şimşekler'de bıraktığı yerden devam ediyor. İlk maçına Alanyaspor karşısında çıkan ve 2 gol atan 33 yaşındaki forvet, fiziksel açıdan tam hazır olmadığı için ağrı problemi yaşamış, Trabzonspor mücadelesine yedek başlamıştı.1-0 kazandıkları karşılaşmanın son yarım saatinde forma giyebilen Balotelli'ye Milli ara ilaç gibi geldi. Hem ağrıları tamamen geçen hem de kondisyon olarak daha iyi duruma gelen Balotelli, ligin 9. haftasındaki Karagümrük deplasmanını iple çekiyor. Balotelli'nin bu maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.