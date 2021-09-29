Marco Rose: "Kazanacak oyun yetti"

Dortmund'un başarılı teknik direktörü Marco Rose, Sporting'i 1-0 yendikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marco Rose: 'Kazanacak oyun yetti'
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29 Eylül 2021 10:18
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dortmund'un hocası Marco Rose, 1-0 kazandıkları Sporting maçını değerlendirdi.

Rose zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Haaland olmadan kazanmamız çok önemli. Zor bir maçı kusursuz oynamadan kazanmak başarıyı yakalamak için eksik olduğumuz bir konu. Genel olarak kazanacak oyunu sergileyebildiğimiz için takımımdan memnunum" açıklamasını yaptı.

Haaland'ın yokluğunda galibiyeti getiren golü adan Donyell Malen ile ilgili görüşlerini de aktaran Rose, "Onun için çok önemli bir maçtı. İlk kez 11 oynadı ve görevini yaptı. Rakibimizin kalitesini bir kez daha gördünüz. Bizim için iyi bir maçtan sonra galibiyet almak güzel" diye konuştu.


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