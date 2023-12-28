Marco Paixao, Altay'a veda etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, takımdan ayrıldığını açıkladı.



Paixao, Instagram sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, 5,5 yıl boyunca Altay'da çok güzel şeyler yaşadığını belirtti.



Veda etmenin çok zor olduğunu bildiren Paixao, "Her zaman futbola Altay forması giyerek veda edeceğime inandım ama bu mümkün olmadı." değerlendirmesinde bulundu.



Paixao, taraftarlara, antrenörlere ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bu takımı olması gereken yerde tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım ama artık gücüm kalmadı. Umarım bir gün Altay yeniden büyük bir kulüp olur. Hepinize teşekkür ederim. Bu hayatımın en üzücü vedası. Teşekkürler Altay, teşekkürler İzmir." ifadelerini kullandı.





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