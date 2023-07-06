Marco Asensio, PSG'ye imza attı

Real Madrid ile sözleşmesini tamamlayan Marco Asensino'nun yeni takımı Paris Saint-Germain oldu.



Fransız temsilcisi, Asensio ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



Asensio ise yeni takımına katılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu büyük kulübün, PSG'nin bir parçası olmak bir ayrıcalık. Takım arkadaşlarıma katılmak ve büyük hedeflere ulaşmak için onlarla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.







