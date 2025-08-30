Marco Asensio'nun yeni adresi netleşiyor

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala PSG'den ayrılması beklenen Marco Asensio ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.



L'Equipe'nin haberine göre, Aston Villa, İspanyol Yıldızı bonservisi ile kadrosuna katmaya yakın.



Asensio'nun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Asensio, 21 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.



