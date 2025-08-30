29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Marco Asensio'nun yeni adresi netleşiyor

Marco Asensio, bonservisi ile birlikte Paris Saint-Germain'den Aston Villa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

30 Ağustos 2025 01:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marco Asensio'nun yeni adresi netleşiyor
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala PSG'den ayrılması beklenen Marco Asensio ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

L'Equipe'nin haberine göre, Aston Villa, İspanyol Yıldızı bonservisi ile kadrosuna katmaya yakın.

Asensio'nun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Asensio, 21 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
