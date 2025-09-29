Marco Asensio, Fenerbahçe'de ilki yaşadı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, kariyerinde bir ilki yaşadı.
İspanyol yıldızz, en üst lig kariyerinde hata yapmadan en yüksek isabetli pas sayısına ulaştığı maçı 34'te 34 ile Fenerbahçe formasıyla Antalyaspor karşısında oynadı.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 4 maça çıkan yıldız oyuncu, 1 gol kaydetti.
