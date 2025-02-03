Marco Asensio, Aston Villa ile sözleşme imzaladı!

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Avrupa'da transferler devam ediyor.



Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, PSG'den Marco Asensio'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ



Aston Villa ile sözleşme imzalayan İspanyol oyuncuyla bu transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgilenmişti.



PERFORMANSI



29 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 16 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.