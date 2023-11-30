Marcel Desailly'den Icardi için övgü dolu sözler

Galatasaray'ın Manchester United'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Fransa'da yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Marcel Desailly Mauro Icardi'den övgüyle bahsetti.
Efsane futbolcu PSG'de düşüşe geçen Icardi'nin tekrar kazanılmasının kendisi açısından sürpriz olmadığını belirtti.
"BÜYÜK GOLCÜ ICARDI"
Desailly şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ın PSG'de düşüşe geçen Mauro Icardi'yi tekrar kazanması benim açımdan sürpriz olmadı, çünkü Icardi'nin durumunu doğru analiz edip, doğru müdahaleyi yaptılar. Mauro Icardi farklı sebeplerden A sınıf takımlarda kalıcı bir başarıya ulaşamamış bir oyuncu. Galatasaray ona sevdiği Güney Amerika ortamını hazırladı ve sahada çevresine Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Zaha gibi savaşçı isimler verdi. Mauro Icardi kendisi için oynayan bu isimlere ihtiyaç duyan bir isim. Ön alanda tek başına çok fazla efor sarfetmese de olması gereken noktalarda kendini göstererek bir şekilde fark yaratmayı başarıyor. Her ne kadar bugün biraz kilolu görünse de sahip olduğu taktik zeka ve pozisyon bilgisi bize bildiğimiz büyük golcü Icardi performansını izletmeye yetiyor."
Efsane futbolcu PSG'de düşüşe geçen Icardi'nin tekrar kazanılmasının kendisi açısından sürpriz olmadığını belirtti.
"BÜYÜK GOLCÜ ICARDI"
Desailly şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ın PSG'de düşüşe geçen Mauro Icardi'yi tekrar kazanması benim açımdan sürpriz olmadı, çünkü Icardi'nin durumunu doğru analiz edip, doğru müdahaleyi yaptılar. Mauro Icardi farklı sebeplerden A sınıf takımlarda kalıcı bir başarıya ulaşamamış bir oyuncu. Galatasaray ona sevdiği Güney Amerika ortamını hazırladı ve sahada çevresine Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Zaha gibi savaşçı isimler verdi. Mauro Icardi kendisi için oynayan bu isimlere ihtiyaç duyan bir isim. Ön alanda tek başına çok fazla efor sarfetmese de olması gereken noktalarda kendini göstererek bir şekilde fark yaratmayı başarıyor. Her ne kadar bugün biraz kilolu görünse de sahip olduğu taktik zeka ve pozisyon bilgisi bize bildiğimiz büyük golcü Icardi performansını izletmeye yetiyor."
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