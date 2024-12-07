Marcao iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun sarı kırmızılı takıma geri dönebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marcao iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?
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07 Aralık 2024 11:58
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İspanyol basını, Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanan Marcao'nun Galatasaray'a geri dönebileceğini yazdı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Haberde İspanyol ekibinin ocak transfer döneminde teklif gelmesi halinde Brezilyalı stoperi satmaya sıcak baktığı belirtildi.

G.SARAY 13 MİLYON EUROYA SATTI

Galatasaray, Chaves'ten 4 milyon euroya kadrosuna kattığı Marcao'yu 2022 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya sattı.

SEVILLA PERFORMANSI

Sevilla'da çok sık sakatlanan ve forma şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncu 31 maçta oynadı ve 1 gol attı. 

 
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