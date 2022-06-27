Marcao ile vedalaşmak üzere olan Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun alternatifini buldu. Sarı-kırmızılılar, Olimpik Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Jason Denayer'i transfer etmek için harekete geçti. Süper Lig devinde Marcao'nun vedasının ardından Belçikalı futbolcunun transfer edileceği öğrenildi.Sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye sıcak bakan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da futbol direktörü Cenk Ergün'le bir araya gelen Jason Denayer, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray'da top koştururken 50 resmi maçta sahaya çıkmıştı.Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, Abdülkerim Bardakçı transferine rağmen kadroya dahil edilmesinin planlandığı belirtildi. Denayer'in gelmesiyle beraber Nelsson, Abdülkerim ve Belçikalı oyuncu savunmada forma rekabetine girecekler.