Marcao, Avrupa'da forvetlere göz açtırmadı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun cezasının bitmesini dört gözle bekliyor. Bu sezon ligde Brezilyalı stoperin oynadığı Giresun maçında Aslan gol yemezken, sonrasında başlayan Avrupa Ligi mücadelesinde Lazio ve Marsilya karşısında Marcao-Nelsson ikilisi rakip forvetlere göz açtırmadı.



Sabah'ın haberine göre; Marcao'nun ligde forma giyemediği Hatay (1), Kasımpaşa (2), Trabzon (2), Alanya (1), Kayseri (3), Göztepe (1) karşısında kalesinde gol gören sarı-kırmızlılar, Brezilyalı oyuncunun kalan 2 maçlık cezasının da bitmesi için gün sayıyor. Marcao, Avrupa Ligi'ndeki iki maçında 121 pasın 107'sini isabetli kullanarak %86'lık başarıya ulaştı. İki karşılaşmada toplamda 11 ikili mücadeleden galip çıkan isimdi.



