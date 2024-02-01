Eski NBA yıldızı Marc Gasol, profesyonel basketboldan emekliye ayrılma kararını resmi olarak duyurdu.



The Athletic'ten Shams Charania, 13'ü NBA'de olmak üzere toplam 20 sezonun ardından Gasol'un emekli olmaya karar verdiğini şu tweet'iyle açıkladı:



"13'ü NBA'de olmak üzere geçirdiği toplam 20 profesyonel sezonun ardından Marc Gasol, basketbolu bıraktı. Gasol Grizzlies, Raptors ve Lakers'ta forma giydi, Toronto'da 2019 NBA şampiyonluğunu kazandı, üç kez All-Star seçildi ve bir kez de All-NBA takımına girdi. Memphis, 33 numaralı formasını emekliye ayırmayı planlıyor."



39 yaşındaki Gasol, kararını sosyal medyada "Sırada ne var?" başlıklı bir video yayınlayarak paylaştı. Videoda eski NBA ve İspanyol takım arkadaşları gelecek planlarını sorarken, Gasol bu soruyu yanıtsız bırakarak basketbol sonrası kariyerine gizemli bir hava kattı.



Parkelere veda etmesine rağmen basketbolla derin bağlarını sürdüren Gasol, şu anda İspanya'nın en üst ligi Liga Endesa'ya yükselmesinde önemli bir rol oynadığı Bàsquet Girona'nın başkanlığını yapıyor.



