Marc-Andre ter Stegen: 'Gelecek sezon da buradayım'

Barcelona forması giyen Marc-Andre ter Stegen, hakkındaki ayrılık haberlerine cevap verdi.



Alman file bekçisi, "Kimse benimle konuşmadı. Önümüzdeki yıl da Barcelona'de olacağımı biliyorum. Barcelona, dünyanın en büyük kulüplerinden biri, burada rekabet olmması normal. Benim için değişen bir durum yok." ifadelerini kullandı.



2014 yılından bu yana Barcelona'da forma giyen 33 yaşındaki file bekçisinin Katalan ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



