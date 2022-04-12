MANU, Erik ten Hag ile prensipte anlaştı!

İngiliz basını, Manchester United'ın yeni teknik direktörlük için Erik ten Hag ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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MANU, Erik ten Hag ile prensipte anlaştı!
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12 Nisan 2022 20:35
Manchester United'ın, Ajax'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

The Athletic'in haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Ralf Rangnick sonrası takımı Erik ten Hag'a emanet etmek için prensip anlaşmasına vardı.

4 YILLIK İMZA BEKLENİYOR

Haberin ayrıntılarında şu an için sözlü bir anlaşmanın sağlandığı, resmi imzanın ise 4 yıllık olmasının beklendiği vurgulandı.

Manchester United'ın, Ajax ile anlaşmaya varması gerektiği hatırlatılırken, Hollanda ekibinin 17 Nisan'da PSV ile oynayacağı kupa finali öncesinde resmi bir duyurunun yapılmayacağı belirtildi.

Aralık 2017'den bu yana Ajax'ta görev yapan 52 yaşındaki teknik adam, 2019 ve 2021'de Hollanda'da şampiyonluk ipini göğüslemişti.

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