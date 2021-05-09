Manchester United, 1995/96 sezonundan bu yana Villa Park'ta kaybetmiyor. (15 galibiyet, 7 beraberlik).

Edinson Cavani 🔥🔥🔥



⚽ Tottenham

⚽ Granada

⚽ Burnley

❌ Leeds United

⚽⚽ AS Roma

⚽⚽ AS Roma

⚽ Aston Villa pic.twitter.com/8f6vP3dUfZ



— Sporx (@sporx) May 9, 2021

'in 35. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Manchester United, Manchester City'nin şampiyonluk kutlamalarını erteledi.Aston Villa 24. dakikada Traore'nin attığı golle öne geçerken, Manchester United'a galibiyeti getiren goller 52. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 56. dakikada Greenwood ve 87. dakikada Cavani'den geldi.Manchester United'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Mason Greenwood, 16 golle 15 gollü Wayne Rooney'i geçerek Manchester United'da 20 yaşından önce en çok gol atan oyuncu oldu.Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça yükselten Manchester United puanını 70 yaptı ve zirvedeki Manchster City ile puan farkı 10'a indi. Son 5 maçında 3 yenilgi alan Aston Villa ise 48 puanla 11. sırada kaldı.Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United evinde Leicester City ile karşılaşacakken, Aston Villa ise evinde Everton'u ağırlayacak.