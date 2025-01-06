Manisa FK, Play-Off yolunda

1'inci Lig'de bu sezon üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattına kadar geriledikten sonra yönetim ve teknik heyet değişikliğine giden Manisa Futbol Kulübü, 2'si deplasmanda olmak üzere son 3 maçını kazanarak Play-Off yarışına yeniden ortak oldu.



Ankaragücü'nü 1-0, Şanlıurfaspor'u 2-1 yenmesinin ardından yıllar sonra profesyonel lige taşıdığı kulübe dönen Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetimindeki ilk sınavda deplasmanda zirve yarışındaki Bandırmaspor'u da 3-2 mağlup eden Manisa ekibi, aldığı 9 puanla kendine geldi.



Ligde 26 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e indirdi.



Şirket statüsündeki Manisa FK'da yönetim Aktan ailesinden Ersin Öztaş'a geçmişti. Kulüp, Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle de buzları eritmişti.



"İÇ SAHA AVANTAJIMIZ VAR"



Bandırma'da Oğuz, Diallo ve Enes'in golleriyle ilk yarıda 3-0'lık üstünlüğü bulan Manisa FK'da Teknik Direktör Hakan Şapçı, maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Şapçı, "Maçın 2'nci yarısını büyük bir baskı altında oynadık. Yediğimiz gollerin ardından oyunda kalmakta biraz sorun yaşamamıza rağmen oyuncularımızın direnci ve gösterdikleri mücadele sonucunda çok güzel bir galibiyet aldık. Galibiyet serimizi 3'e çıkardık, bu galibiyet hedefimizi yukarılara çıkarmak için önemliydi. Bundan sonraki maçlarda iç saha avantajımızın olduğunu görüyoruz. Maçları kazanıp daha iyi duruma gelmek istiyoruz. Manisa'da yeni bir oluşum var, camiamıza hayırlı olsun. Tüm Manisalıları bize destek vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.



