Manisa FK kritik virajda

1'inci Lig'de küme düşme ihtimali bulunan Manisa Futbol Kulübü 28 Nisan Pazar günü alt sıralardaki önemli rakiplerinden Adanaspor'a konuk olacak.



Yeni Adana Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma ligdeki diğer maçlar gibi saat 16.00'da başlayacak. Manisa FK'da geçen hafta Altay maçında kırmızı kart gören Rroca ve sakat Mary, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek. Ligde son 3 maç öncesi düşme hattının yalnız 3 puan üzerindeki Manisa FK'nın 36, düşme barajındaki Adanaspor'un ise 33 puanı var.



Teknik direktör Levent Devrim, zor bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz düşme hattında biz de rahatlamak istiyoruz. Önemli bir mücadele olacak. Puan ya da puanlar alıp işi garantiye almayı hedefliyoruz" dedi.





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