Manisa FK, 9 maç sonra uyandı!

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Manisa FK, Altınordu'yu ağırladı.
Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manisa FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Diallo kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisa FK, tam 9 maç aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 13'e yükseltti. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Altınordu ise 10 puanda kaldu.
Manisa FK, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manisa FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Diallo kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisa FK, tam 9 maç aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 13'e yükseltti. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Altınordu ise 10 puanda kaldu.
Manisa FK, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.