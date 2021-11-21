Manisa FK, 9 maç sonra uyandı!

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta mücadelesinde Manisa FK, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti ve 9 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manisa FK, 9 maç sonra uyandı!
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21 Kasım 2021 21:11
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Manisa FK, Altınordu'yu ağırladı.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manisa FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Diallo kaydetti.

Bu sonucun ardından Manisa FK, tam 9 maç aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 13'e yükseltti. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Altınordu ise 10 puanda kaldu.

Manisa FK, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.


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