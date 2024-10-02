Manisa Basket, uzatmada kazandı

Manisa Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal süresi 85-85 biten maçta UCAM Murcia'yı deplasmanda 103-97 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa Basket, uzatmada kazandı
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02 Ekim 2024 00:57
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda normal süresi 85-85 eşitlikle biten ilk hafta maçında Manisa Basket, konuk olduğu İspanyol UCAM Murcia'yı 103-97 yendi.

Murcia Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 22-21 üstün tamamlayan Manisa Basket, devreyi de 44-42 önde bitirdi. Son periyoda 66-63 üstünlükle giren UCAM Murcia, son periyotta farkı 10 sayıya (81-71) çıkarmasına rağmen Manisa Basket, bitime 7 saniye kala 85-84 üstünlük kurdu.

Normal süresi 85-85 eşitlikle biten müsabakanın ilk uzatma periyodunda daha etkili oynayan Manisa Basket, karşılaşmadan 103-97 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Dylan Ennis'in 23 sayı ile oynadığı müsabakada Manisa Basket'te Saben Lee 36 sayı atarak müsabakanın en skorer ismi oldu.

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