Manisa Basket'ten Avrupa'ya yenilgiyle veda

Avrupa defterini kapatan Manisa Basket, ligde kalma mücadelesine odaklanacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa Basket'ten Avrupa'ya yenilgiyle veda
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26 Mart 2025 16:03

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce kaybeden Manisa Basket, sezonun son Avrupa sınavında Galatasaray'a deplasmanda 104-81 mağlup oldu.

Manisa ekibi bu yenilgiyle grubu 6 maçta 1 galibiyetle son sırada tamamladı. Galatasaray ise 4 galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimiz olmayı başardı. 

Tarihinin Avrupa'daki ikinci sezonunu tamamlayan Manisa Basket, kalan haftalarda tüm konsantrasyonunu düşme korkusu yaşadığı Basketbol Süper Ligi'ne verecek.

 

 

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