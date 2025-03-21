Manisa Basket, kritik virajda Türk Telekom'u ağırlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final şansını yitiren Manisa Basket, Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak için Türk Telekom karşısında hayati bir maça çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa Basket, kritik virajda Türk Telekom'u ağırlıyor
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21 Mart 2025 15:22

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda hafta içinde güçlü İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya evinde yenilerek son grup maçları öncesinde çeyrek final şansını kaybeden Manisa Basket 22 Mart Cumartesi günü düşme korkusu yaşadığı Süper Lig'de Türk Telekom'u ağırlayacak.

Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak.

Ligde son 2 maçını kaybeden Manisa ekibi bitime 9 hafta kala 6 galibiyetle düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'le aynı puanda bulunuyor. Türk Telekom'un ise 9 galibiyeti var.

 

 

 

 

 

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