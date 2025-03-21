Manisa Basket, kritik virajda Türk Telekom'u ağırlıyor

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Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda hafta içinde güçlü İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya evinde yenilerek son grup maçları öncesinde çeyrek final şansını kaybeden Manisa Basket 22 Mart Cumartesi günü düşme korkusu yaşadığı Süper Lig'de Türk Telekom'u ağırlayacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda hafta içinde güçlü İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya evinde yenilerek son grup maçları öncesinde çeyrek final şansını kaybeden Manisa Basket 22 Mart Cumartesi günü düşme korkusu yaşadığı Süper Lig'de Türk Telekom'u ağırlayacak.
Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak.
Ligde son 2 maçını kaybeden Manisa ekibi bitime 9 hafta kala 6 galibiyetle düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'le aynı puanda bulunuyor. Türk Telekom'un ise 9 galibiyeti var.