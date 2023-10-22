Manchester United'tan üst üste 2. galibiyet!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United, sahasında Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.

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Manchester United'tan üst üste 2. galibiyet!
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22 Ekim 2023 00:00
Premier Lig 9. hafta maçında Manchester United, sahasında Sheffield United ile karşılaştı.

Bramall Lane'de oynanan maçı Manchester United 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada McTominay, 77. dakikada Dalot kaydetti. Sheffield'ın tek golü 34. dakikada McBurnie (p) attı.

Alınan bu sonucun ardından Manchester United puanını 15'e yükseltti. Ligde kötü gidişi devam eden Sheffield ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Machester United, ligin bir sonraki haftasında Manchester City'i konuk edecek. Sheffield ise Arsenal'a konuk olacak.

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