10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-337'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-035'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-036'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Manchester United'ta Hojlund çıkmazı!

Manchester United, Rasmus Hojlund'u kadroda düşünmüyor. Milan'in teklif yaptığı Danimarkalı forvet ise ayrılığa yanaşmıyor.

10 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Transfere alışıldığı üzere yüksek meblağlar ödeyerek giren Manchester United, Rasmus Hojlund'u göndererek gelir yaratmaya çalışıyor.

Manchester United, kadroda düşünmediği Danimarkalı santrfor için yaklaşık 46 milyon Euro talep ediyor.

MİLAN KİRALAMAK İSTİYOR


Daha önce Milan'ın Rasmus Hojlund'u 1 yıllığına kiralamak istediği bildirilmişti. Ancak oyuncu, transferi kabul etmedi ve Kırmızı Şeytanlarda kalmakta ısrarcı.

MANU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Gazeteci Ben Jacobs'ın aktardığına göre, Manchester ekibi artık Danimarkalı futbolcuya bu sezon forma şansı bulması için ayrılması gerektiğini doğrudan iletti ve Hojlund seçeneklerini değerlendirmeye başladı.

United, Hojlund'u satmayı tercih ediyor ancak kiralama seçeneğini de göz ardı etmiyor.
Milan, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde 46 milyon Euroluk talebi karşılamaya hazır. Taraflar dün potansiyel transfer için bir görüşme daha gerçekleştirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Danimarkalı golcü, tüm kulvarlarda Manchester United formasıyla 52 maça çıkıp 10 gol attı ve 4 asist yaptı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
