Manchester United'ta Hojlund çıkmazı!

MİLAN KİRALAMAK İSTİYOR

MANU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

SEZON PERFORMANSI

Transfere alışıldığı üzere yüksek meblağlar ödeyerek giren Manchester United, Rasmus Hojlund'u göndererek gelir yaratmaya çalışıyor.Manchester United, kadroda düşünmediği Danimarkalı santrfor için yaklaşık 46 milyon Euro talep ediyor.Daha önce Milan'ın Rasmus Hojlund'u 1 yıllığına kiralamak istediği bildirilmişti. Ancak oyuncu, transferi kabul etmedi ve Kırmızı Şeytanlarda kalmakta ısrarcı.Gazeteci Ben Jacobs'ın aktardığına göre, Manchester ekibi artık Danimarkalı futbolcuya bu sezon forma şansı bulması için ayrılması gerektiğini doğrudan iletti ve Hojlund seçeneklerini değerlendirmeye başladı.United, Hojlund'u satmayı tercih ediyor ancak kiralama seçeneğini de göz ardı etmiyor.Milan, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde 46 milyon Euroluk talebi karşılamaya hazır. Taraflar dün potansiyel transfer için bir görüşme daha gerçekleştirdi.Geçen sezon Danimarkalı golcü, tüm kulvarlarda Manchester United formasıyla 52 maça çıkıp 10 gol attı ve 4 asist yaptı.