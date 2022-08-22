Manchester United - Liverpool: Muhtemel 11'ler

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Liverpool derbi maçta karşı karşıya geliyor.Old Trafford'da oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşmada Trabzonspor - Kopenhag maçını da yöneten Michael Oliver düdük çalacak. Manchester United - Liverpool mücadelesini beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.Ev sahibi Manchester United'da savunmadan Lindelöf'ün yanı sıra Facundo Pellistri ve Brandon Williams bu maçta yer alamayacak.Adeta sakatlar ordusu olan Liverpool'da ise kart cezalısı Darwin Nunez'in dışında Chamberlain, Curtis Jones, Jota, Konate, Thiago Alcantara sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Fernandes, Fred, Eriksen; Sancho, Ronaldo, RashfordAlisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, DiazKlopp yönetimiyle her sezon şampiyonluğa oynamaya başlayan Liverpool, ezeli rakibi Manchester United'a son yıllarda büyük üstünlük kurdu.Liverpool, Manchester United'la oynadığı son 12 Premier Lig maçında sadece 1 kez mağlup olurken, 5 maçı kazandı ve 6 maç da berabere bitti.Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Liverpool, ligin ilk haftasında Fulham'la 2-2 ve 2. haftada ise Crystal Palace ile 1-1 berabere kalarak 2 puan toplayabilmişti.Manchester United ise ligin ilk haftasında Brighton'a 2-1 mağlup olmuş, ikinci haftada Brentford'a 4-0 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.Erik Ten Hag yönetiminde ciddi bir ivme yakalanacağını düşündüğümüz Manchester United ilk iki hafta itibariyle hüsrana uğradı. Evlerinde Brighton'a 2-1 yenildikten sonra geçen hafta Brentford karşısında hezimete uğradı ve 4-0 mağlup oldu. Hiç bir varlık gösteremiyorlar. Teknik direktör elbette saygı duyulacak bir isim ve mutlaka bir plan ve programı olduğunu düşünüyorum fakat henüz bu sahaya hiçbir şekilde yansımadı. Bu maç alınacak bir mağlubiyet ciddi tepkilere yol açabilir.Liverpool'da bu sezon Manchester United kadar olmasa da kötü bir başlangıç yaptı diyebiliriz. İki hafta da iki beraberlik alabildiler. Premier lig için Şampiyonluğa oynayan takımların bu puanları ne kadar çok aradığını ligin sonlarına doğru net bir şekilde görüyoruz.Umduğunu bulamayan iki takımın mücadelesinde karşılıklı bir patlayıcı performans bekliyorum. Her iki takımında yeterince potansiyeli var, sadece bunu sergilemek gerekiyor. Karşılıklı gol bulacaklardır.(Emre Özyanık)