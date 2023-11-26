İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 3-0'lık skorla kazandı.
Manchester United, 3. dakikada genç yıldızı Alejandro Garnacho'nun olağanüstü röveşata golüyle 1-0 öne geçti.
Ligde son 6 maçta 5. galibiyetini elde eden Manchester United, 24 puanla ilk 4 yarışına tutundu. Everton ise 4 puanda kaldı.
Manchester United, çarşamba günü İstanbul'da Galatasaray ile karşılaştıktan sonra ligde Newcastle deplasmanına gidecek. Everton ise Nottingham Forest'a konuk olacak.
Manchester United, 3. dakikada genç yıldızı Alejandro Garnacho'nun olağanüstü röveşata golüyle 1-0 öne geçti.
Marcus Rashford, 56. dakikada penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Anthony Martial ise 75'te skoru belirleyen golü attı.
Alejandro Garnacho! MUHTEŞEMMMM!🎥pic.twitter.com/uxyuGcAomb
— Sporxtv (@sporxtv) November 26, 2023
Ligde son 6 maçta 5. galibiyetini elde eden Manchester United, 24 puanla ilk 4 yarışına tutundu. Everton ise 4 puanda kaldı.
Manchester United, çarşamba günü İstanbul'da Galatasaray ile karşılaştıktan sonra ligde Newcastle deplasmanına gidecek. Everton ise Nottingham Forest'a konuk olacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU