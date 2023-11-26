Manchester United deplasmanda Everton'ı rahat geçti

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United deplasmanda Everton'u 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United deplasmanda Everton'ı rahat geçti
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26 Kasım 2023 21:41
Son güncelleme 26 Kasım 2023 21:42
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester United, 3. dakikada genç yıldızı Alejandro Garnacho'nun olağanüstü röveşata golüyle 1-0 öne geçti.

Marcus Rashford, 56. dakikada penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Anthony Martial ise 75'te skoru belirleyen golü attı.

Ligde son 6 maçta 5. galibiyetini elde eden Manchester United, 24 puanla ilk 4 yarışına tutundu. Everton ise 4 puanda kaldı.

Manchester United, çarşamba günü İstanbul'da Galatasaray ile karşılaştıktan sonra ligde Newcastle deplasmanına gidecek. Everton ise Nottingham Forest'a konuk olacak.

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