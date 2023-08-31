Manchester United'dan Reguilon hamlesi

Manchester United Transfer Haberleri: Sol bek pozisyonuna transfer yapmayı planlayan Manchester United, Tottenham forması giyen Sergio Reguilon'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'dan Reguilon hamlesi
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31 Ağustos 2023 18:44
Manchester United, sol bek oyuncuları Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nn uzun süreli sakatlıklarının ardından sol bek arayışlarına devam ediyor. 

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Tottenham'dan Sergio Reguilon'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

İngiliz devinin öncelikle Chelsea'de forma giyen Marc Cucurella ile temaslara başladığı ancak transferin olumsuz sonuçlanmasıyla beraber rotayı Tottenham'dan Sergio Reguilon'a çevirdiği belirtildi. 

REGUILON YOLCU 

Tottenham Hotspur'un bu sezon süre alamayan Reguilonun'a da kulüp aradığı ve gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı. Manchester'ın Reguilon'u kısa süre içerisinde kiralık olarak kadrosuna katabileceği öne sürüldü. 

SEZON İSTATİSTİĞİ 

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giyen Reguilon 12 karşılaşmada süre aldı ve gol katkısı veremedi.

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