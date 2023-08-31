Manchester United, sol bek oyuncuları Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nn uzun süreli sakatlıklarının ardından sol bek arayışlarına devam ediyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Tottenham'dan Sergio Reguilon'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.



İngiliz devinin öncelikle Chelsea'de forma giyen Marc Cucurella ile temaslara başladığı ancak transferin olumsuz sonuçlanmasıyla beraber rotayı Tottenham'dan Sergio Reguilon'a çevirdiği belirtildi.



REGUILON YOLCU



Tottenham Hotspur'un bu sezon süre alamayan Reguilonun'a da kulüp aradığı ve gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı. Manchester'ın Reguilon'u kısa süre içerisinde kiralık olarak kadrosuna katabileceği öne sürüldü.



SEZON İSTATİSTİĞİ



Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giyen Reguilon 12 karşılaşmada süre aldı ve gol katkısı veremedi.



