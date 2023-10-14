Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta 2 bin sarı-kırmızılı taraftarın ev sahibi ekip tribününden mücadeleyi takip ettiğini doğruladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama
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14 Ekim 2023 00:22
Son güncelleme 14 Ekim 2023 00:26
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Old Trafford Stadı'nda Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçı, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar ev sahibi tribünlerden takip etti.

Manchester United'ın resmi taraftar forumuna konu hakkında açıklamalarda bulunan kulübün taraftar hizmetleri sorumlusu Sam Kelleher, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftarın, karşılaşmayı United tribünlerinden takip ettiği yönündeki iddiaları doğruladı.

Kulübün operasyon direktörü Collette Roche ise Manchester United tribünleri arasına karışan Galatasaray taraftarının fark edilmesine rağmen "zorla çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi" nedeniyle eyleme geçilmediğini ve maç sırasında tribünlerde şiddet olayı yaşanmadığını belirtti.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester United kombinesi bulunan taraftarların bir kısmının, biletini maç öncesinde Galatasaray seyircisine sattığı iddia edilmiş ve İngiliz kulübü, bu durumu engelleyemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

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