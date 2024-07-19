Manchester United'da yeni hedef Ugarte

Lille'den kadrosuna kattığı Leny Yoro ile sükse yapan Manchester United, gözünü Manuel Ugarte'ye dikti.



MANU ANLAŞMA SAĞLADI



Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Paris Saint-Germain forması giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladı.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Manchester United, Ugarte'nin transferi için Paris Saint-Germain ile görüşmelerine devam ediyor.



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Manuel Ugarte'nin PSG ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



PSG PERFORMANSI



PSG, Uruguaylı orta sahayı geçen sezon Sporting'ten 60 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Fransız ekibindeki ilk sezonunda 37 maçta süre bulan Ugarte, 3 kez asist yaptı.





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