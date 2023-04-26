Manchester United'da sürpriz gelişme: Neymar

İngiltere Premier Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Manchester United, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.Fransız basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Paris Saint-Germain'in yüksek maaşı sebebiyle sezon sonunda yolları ayırmak istediği Neymar ile ilgileniyor. Haberde, İngiliz ekibinin Neymar için henüz bir girişimde bulunmadığı ancak Brezilyalı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.Bu sezon PSG forması ile 29 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Neymar, bu maçlarda 18 gol 17 asistlik katkı sağladı.