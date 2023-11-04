Manchester United'da bir sakatlık daha!

İngiltere Premier Lig'de Fulham ile karşılaşan Manchester United'da Marcus Rashford sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United'da bir sakatlık daha!
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04 Kasım 2023 14:46
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United, sakatlıklardan kurtulamıyor.

İngiliz ekibinde son olarak Marcus Rashford sakatlandı. Antrenmanda ayağına darbe alan Rashford, ligde oynanan Fulham karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Manchester United'da Casemiro da Carabao Cup'ta oynanan Newcastle United maçında sakatlanmıştı. Brezilyalı yıldızın, birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Erik ten Hag'ın ekibinde ayrıca Lisandro Martinez, Luke Shaw ve Victor Lindelöf'ün de sakatlıkları bulunuyor.

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